В Самарской области средний срок автокредита вырос на 26,6%

Средний срок автокредитов в Самарской области за год увеличился с 4,73 до 5,98 года. Рост показателя в регионе составил 26,6%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ульяновской области средний срок автокредитов в отчетном периоде вырос на 21,9% (с 5,02 до 6,12 года). В Оренбуржье рост показателя составил 19,4% (с 5,38 до 6,42 года).

По данным НБКИ, наибольший средний срок выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июле 2026 года был отмечен в Краснодарском (6,68) и Ставропольском (6,58) краях и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (6,46) области.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, рост сроков автокредитов позволяет банкам «контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа».

Георгий Портнов