Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода в Моховые Горы запустят 1 сентября

Дополнительные пригородные поезда из Нижнего Новгорода в Моховые Горы начнут курсировать 1 сентября в связи с повышенным спросом. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Электричка из Нижнего Новгорода отправится в 20:30 и прибудет в Моховые Горы в 21:10 ежедневно, кроме субботы. В обратном направлении поезд отправится в 5:40 и прибудет в Нижний Новгород в 6:15, кроме воскресенья.

Как писал «Ъ-Приволжье», количество перевозок пригородными поездами по маршруту Нижний Новгород — Моховые Горы в 2025 году выросло на 17,2% — до 350 тыс. человек.

Егор Емельянов