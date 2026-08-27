Индекс промпроизводства в Прикамье незначительно снизился по сравнению с прошлым годом

В январе — июле 2026 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по снижению показателя стали предприятия в сфере производства табачных изделий (–84,5%), изделий из кожи (–38,5%), прочих транспортных средств и оборудования (–30,1%). При этом значительно выросло производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+57,1%), лекарственных средств и материалов (+40%) и газового топлива (+31%).