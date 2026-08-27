ЖК Центральный квартал: малоэтажный формат рядом с Фанпарком

В «Центральном квартале» стартовали продажи квартир класса комфорт+ девелопера АПРИ в составе района «Твоя Привилегия». Концепция проекта строится вокруг малоэтажного формата: дома высотой четыре этажа, двор без машин, панорамные окна, чистовая отделка и система «умного дома» Домиленд. Еще одна особенность проекта – расположение рядом с территорией будущего всесезонного курорта «Фанпарк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ»

Жилой комплекс рассчитан на тех, кому важен баланс между спокойной жилой средой и возможностями для активного отдыха. Четырехэтажная застройка формирует более камерный масштаб по сравнению с высотными ЖК, а двор без машин позволяет создать спокойное внутреннее пространство.

Квартиры передаются с чистовой отделкой. В домах предусмотрена система умного дома «Домиленд», которая объединяет цифровые сервисы для управления жилым пространством. Панорамные окна становятся частью архитектурного решения квартир.

Отдельное преимущество локации связано с близостью к «Фанпарку» – крупному всесезонному курорту, который АПРИ строит на западном берегу Шершневского водохранилища. На территории площадью 63,3 га планируется разместить аквапарк, парк аттракционов, горнолыжный комплекс, отель, искусственную волну для круглогодичного серфинга и яхт-клуб.

На старте продаж действуют различные условия приобретения квартир. Для участников СВО, медицинских работников и учителей предусмотрена скидка 5%, при оплате наличными – 2%. Актуальные условия программ опубликованы на сайте АПРИ.

«Центральный квартал» задуман как проект для повседневной жизни без необходимости выбирать между спокойствием дома и активностью за его пределами. В этом смысле расположение в районе «Твоя Привилегия» рядом с будущим «Фанпарком» становится частью общей логики проекта.

ЖК Центральный квартал: застройщик – ООО СЗ АПРИ ФЛАЙ ПАРТНЕРС, проектная декларация на сайте наш.дом.рф Фанпарк: застройщик – ООО СЗ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ ПАРТНЕРС, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ПАО«АПРИ»