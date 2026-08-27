За первое полугодие в бюджет Самары поступило 40,8% от утвержденного годового плана

В первом полугодии этого года в городской бюджет поступило 24,7 млрд руб. — это 40,8% от утвержденного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается небольшой рост. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в своем канале MAX со ссылкой на заседание городской Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Расходы составили 27 млрд руб., — это порядка 42% от плана. Дефицит сложился в размере 2,4 млрд руб. По словам Ивана Носкова, большая часть расходов — это расходы на социальную сферу (55,7% от общих расходов), а также дорожное хозяйство и транспорт (8-14%). Бюджет сохраняет социальную направленность.

«Подчеркну, что исполнение бюджета в течение года неравномерно, большая часть доходов и расходов приходится на конец года, поэтому промежуточный итог важен для статистики и оценки рисков, но не для окончательной оценки финансовой ситуации по году», — обращает внимание глава Самары Иван Носков.

Руфия Кутляева