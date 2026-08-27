«Биннофарм Групп» увеличила операционную прибыль на 42,5% в первом полугодии

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» опубликовала финансовые результаты за январь – июнь 2026 года по МСФО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционная прибыль выросла на 42,5% – до 2,1 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 26,4%, до 3,6 млрд рублей, а убыток компании сократился более чем в 2,5 раза, до 900 млн рублей. Выручка группы за последние 12 месяцев увеличилась на 5,1% год к году и достигла 37,2 млрд рублей.

Одним из факторов улучшения финансового результата стало снижение процентных расходов. В первом полугодии финансовые расходы сократились на 1,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост ключевых показателей компания связывает с повышением операционной эффективности, увеличением маржинальности продаж и снижением расходов на обслуживание долга.

На коммерческом розничном рынке аптечные продажи лекарственных препаратов и БАД «Биннофарм Групп» в первом полугодии составили более 26,7 млрд рублей, увеличившись на 6% год к году, следует из данных AlphaRM (Sell Out, руб.). По итогам последних 12 месяцев компания заняла шестое место среди крупнейших игроков российского фармрынка. Реализация продукции дистрибьюторами в адрес аптечных сетей в первом полугодии выросла на 18%, до 31,1 млрд рублей.

«В первом полугодии 2026 года «Биннофарм Групп» продолжила работу над повышением операционной эффективности. Рост маржинальности и улучшение управления затратами позволили существенно увеличить операционную прибыль и EBITDA. При этом компания сохраняет фокус на развитии бизнеса и реализации стратегических проектов, в том числе в области биотехнологий», – заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Андрей Потапов.

Инвестиции компании в стратегические проекты, в том числе рынок биотехнологий, в 1 полугодии 2026 года составили 2,2 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 3,5х, улучшившись на 0,5х по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В первом полугодии 2026 года «Биннофарм Групп» провела значительную работу по повышению операционной эффективности, что позволило увеличить маржинальность по EBITDA на 4,4 п. п. в сравнении с первым полугодием 2025 года до уровня 22,9%. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности оборотного капитала позволила увеличить денежный поток от операционной деятельности на 5,3 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года», – отметила финансовый директор «Биннофарм Групп» Анна Гарманова.

В первом полугодии компания продолжила расширять продуктовый портфель: в коммерческую доступность было выведено 16 новых номенклатур. Отдельным направлением остается развитие международного бизнеса. Доля экспортных продаж в структуре бизнеса группы составила 8%. Компания сохраняет первое место среди российских фармацевтических производителей по объему экспорта в страны ближнего зарубежья.

«Биннофарм Групп» также продолжает диверсифицировать источники финансирования. Кредитный портфель компании сформирован за счет крупнейших российских банков и публичного долгового рынка. В обращении находятся облигационные выпуски группы и ее дочерней компании.

ООО «Биннофарм групп»