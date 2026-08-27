БМК должен выплатить «Роснефти» более 290 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил исковые требования компании «Роснефть» к Белорецкому металлургическому комбинату (БМК, входит в «Мечел») о взыскании задолженности по договору поставки газа. По решению суда ответчик должен выплатить «Роснефти» основной долг в размере 203 млн руб., а также 92,9 млн руб. неустойки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в октябре 2023 года компании подписали договор на поставку до 124,5 тыс. куб. м газа с 1 января по 31 декабря 2024 года. Полностью рассчитываться за газ БМК обязался до 25-го числа следующего за месяцем поставки, но, как пояснил представитель «Роснефти» в суде, комбинат свои обязательства в срок не выполнил.

Суд установил, что БМК не оспаривает полученный объем газа и не предоставил контррасчет величины задолженности. Снижать сумму неустойки, как того просил ответчик, суд не стал.

БМК производит метизы, в том числе катанку, стальную проволоку, стальные канаты различных конструкций. В прошлом году убытки предприятия составили 3,3 млрд руб. при выручке более 25,9 млрд руб.

Олег Вахитов