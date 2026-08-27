Депутат из Орска шесть дней шел пешком в Оренбург, но так и не добился встречи с губернатором

Орский депутат Вячеслав Ращупкин завершил пеший поход из Орска в Оренбург, который продлился шесть дней. В своем видеообращении, опубликованном по окончании маршрута, он сообщил, что чувствует себя хорошо, однако основная цель похода — встреча с губернатором Евгением Солнцевым — не достигнута: из Дома Советов к депутату никто не вышел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В финальный день своего похода, 27 августа, господин Ращупкин заявил, что губернатор его «пока не принял».

Позднее, в другом видеосообщении, депутат отметил, что попытался попасть внутрь Дома Советов, однако его не пустили. Вскоре господину Ращупкину и вовсе заявили, что губернатора на данный момент нет в Оренбурге.

«Я считаю, что это ложь. Говорят: почему официально его не уведомил? Второе обвинение в мой адрес — что я не высказал четких требований. Не понимают, чего я хочу, с кем встречаться, какие вопросы волнуют орчан. Было предложение встретиться с вице-губернатором, но я отказался»,— сказал в своем очередном видеообращении депутат.

Как сообщал «Ъ-Волга», господин Ращупкин отправился в поход 21 августа, пояснив, что это не акция протеста, а попытка привлечь внимание к проблемам диалога между жителями, депутатами и чиновниками. По его словам, проблемы Орска регулярно поднимаются в СМИ, но ситуация на местах существенно не меняется. Идея такого перфоманса, как заявлял депутат, заключается в том, чтобы «голос народа долетел до областного центра».

Расстояние между Орском и Оренбургом по автодороге составляет около 280 км. Все шесть дней пути депутат публиковал фото и видео из населенных пунктов, которые проходил. С момента отправления в путь канал депутата в МАХ собрал несколько тысяч подписчиков. На момент завершения похода официальных комментариев от губернатора или администрации региона не поступало.

Яна Вежлева