Маршрут построят

Велокаркас в Ижевске, который позволит разделить потоки пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов, начнут выстраивать в 2027 году. По словам главы города Дмитрия Чистякова, планируется также расширить количество парковок для такого транспорта. Данная тема обсуждалась на заседании президиума Госсовета Удмуртии. Участники совещания указали на пока не решенные сложности с выявлением нарушителей при езде на СИМ, которые пользуются электросамокатами не из кикшеринга. Кроме того, они предложили ужесточить продажу питбайков и мощных электросамокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Создание сети маршрутов, которая позволит развести пути пешеходов и велосипедистов, планируют начать в Ижевске в 2027 году. Об этом на заседании президиума Госсовета Удмуртии рассказал глава города Дмитрий Чистяков, передает пресс-служба республиканского парламента.

Господин Чистяков пояснил, что разработку проектно-сметной документации велокаркаса города должны завершить в ноябре 2026 года.

«Мы работаем в тесном контакте с кикшеринговыми компаниями. Они идут нам навстречу. В Ижевске более 30 территорий, куда запрещен въезд на прокатных самокатах, огромное количество мест, где регулируется скорость движения. С кикшеринговыми компаниями мы формируем стояночный комплекс. На сегодняшний день в городе около 100 парковок для самокатов, в следующем сезоне возможно увеличение до 300. Причем прокатные компании сами организуют нанесение разметки на стоянках — за свои средства»,— рассказал глава Ижевска.

Он отметил, что опыт других регионов показывает, что полный запрет на кикшеринг не помогает, поскольку граждане приобретают собственные электросамокаты большой мощности.

В настоящее время вместе с ГАИ власти города решают вопрос с установкой в Ижевске знаков о запрете въезда на самокатах на территории с большим количеством пешеходов, в частности, во все парки и скверы.

По словам начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Удмуртии Дмитрия Городилова, в перспективе согласно принятой стратегии на федеральном уровне предусматривается разделение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по техническим характеристикам. Так, СИМ мощностью до 250 Вт приравнивают к велосипедам, а технику свыше этой нормы — к мопедам и мотоциклам. В этом случае для управления более мощными СИМ потребуются водительское удостоверение, на них нельзя будет передвигаться по тротуарам. Использовать можно будет дороги или велодорожки.

Дмитрий Городилов добавил, что сейчас в Удмуртии готовят аналогичный документ регионального уровня. Среди прочего планируется разработать механизм верификации пользователей СИМ в республике. «Если в случае с кикшеринговыми самокатами личность нарушителя можно установить через сервис, то с частными самокатами и питбайками это значительно труднее. Особую сложность представляют питбайки: зачастую их водители — подростки в масках»,— отметил депутат Госдумы России Олег Гарин.

По словам представителя Госавтоинспекции, существует практика наказания родителей, покупающим своим детям мощную технику. Их привлекают к ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий». В этом году по ней в республике возбуждено уже восемь дел за передачу управления мощными СИМ или мототехникой.

Депутаты Госсовета предложили ужесточить правила продажи питбайков и мощных самокатов гражданам, например, требовать доказательства, что этот спортинвентарь приобретается действительно для спортсмена. Также на совещании прозвучала инициатива директора Ассоциации развития технических видов спорта Удмуртии Егора Макарова создать в регионе сертифицированные трассы для занятий мотоспортом. По его мнению, поддержка существующих спортшкол позволит питбайкерам-нарушителям найти более полезную альтернативу. Решено этот вопрос отдельно обсудить на совещании с представителями профильных ведомств.