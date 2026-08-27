Охранные зоны тепловых сетей являются неприкосновенными, напоминают в «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» напоминает жителям Пермского края о необходимости неукоснительного соблюдения требований к охранным зонам объектов теплоснабжения.

В соответствии с действующими нормами, охранная зона тепловых сетей составляет три метра по обе стороны от оси трубопровода. В границах указанных зон запрещается:

• возведение объектов капитального строительства и временных сооружений,

• размещение нестационарных торговых объектов,

• парковка автотранспорта, в том числе вблизи центральных тепловых пунктов и насосных станций, расположенных в жилых кварталах.

В настоящее время завершается межсезонная подготовка теплосетевой инфраструктуры городов Прикамья к отопительному периоду. Беспрепятственный доступ к объектам является обязательным условием проведения плановых ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Игнорирование охранных зон теплосетей влечёт применение мер правового воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае выявления нарушений принимаются следующие меры:

• собственникам незаконно размещённых объектов направляются предписания с требованием устранить нарушения в установленный срок;

• информация передаётся в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуры для принятия мер реагирования;

• при выявлении фактов парковки в охранных зонах вызываются сотрудники ГИБДД, транспортные средства эвакуируются на специализированную стоянку;

• в отношении лиц, не исполнивших предписания, инициируются судебные иски.

О фактах незаконного размещения объектов и транспортных средств в охранных зонах тепловых сетей просим сообщать в Тепловую справочную службу по телефону: (342) 259-39-98.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»