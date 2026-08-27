В Самарской области бизнесмена с гражданством России, Украины и Болгарии заподозрили в неуплате налогов

В Самарской области владелец предприятия, специализирующегося на переработке лома черных и цветных металлов, подозревается в неуплате налогов. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, бизнесмен с гражданством России, Украины и Болгарии перевел деньги на счета контрагентов за фиктивную закупку металлов. Таким образом, общая сумма недополученных налогов и сборов составила 122 млн руб.

Следственным управлением СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией».

Фигурант дела находится в международном розыске. Следствие устанавливает возможных соучастников преступления.

Сабрина Самедова