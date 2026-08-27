Максим Лумпов: «Как меняются стандарты в производстве индивидуальной мебели»

Рынок индивидуальных интерьерных решений переживает глубокую трансформацию. Заказчики все чаще отказываются от типовых подходов и требуют от производителей не просто эстетики, а сложной технической интеграции мебели в пространство дома. О том, как развиваются современные тренды, почему мебельное производство превращается в конструкторское бюро и как всероссийские стандарты приживаются в регионах, мы поговорили с Максимом Лумповым, ведущим экспертом в области дизайна и производства мебели премиум-класса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива Максима Лумпова Фото: из архива Максима Лумпова

Он управляет реализацией сложных индивидуальных проектов, где каждая мебельная система разрабатывается с учетом архитектуры и особенностей пространства. Однако сам эксперт уверен: успех такого бизнеса определяется знаниями, накопленным практическим опытом и способностью выстраивать систему.

— Максим, вы пришли в бизнес после многолетней практики на производстве. Какие системные проблемы мебельного рынка подтолкнули вас к созданию собственной компании?

— Практика в цехах действительно заставляет смотреть на бизнес иначе: становится предельно понятно, как именно управленческие решения отражаются на реальном производственном процессе. Я убежден, что руководитель мебельной компании обязан понимать свой продукт изнутри, до мельчайших деталей.

Главный вызов в сегменте индивидуальных заказов — это сквозной контроль качества. Наш рынок исторически развивался обособленными сегментами: замеры, проектирование, изготовление и монтаж часто существуют как независимые процессы. Когда за реализацию сложного проекта отвечают разные, слабо связанные между собой звенья, каскадные ошибки неизбежны.

Мой опыт работы на различных площадках показал, что локальный профессионализм отдельных мастеров не решает проблему нестабильности сроков и качества в масштабах всего проекта. Причина всегда в отсутствии сквозной системы управления. Поэтому в компании имеет смысл выстроить полный цикл работы — от первой встречи с клиентом и технического аудита помещения до разработки концепции, дизайна мебельных конструкций, функционального наполнения и финальной сборки. Цель такого подхода — минимизировать влияние человеческого фактора и сделать качество прогнозируемым результатом работы системы, а не следствием случайного везения.

— В чем, по вашему мнению, специфика проектирования сложной индивидуальной мебели и почему ее называют инженерным продуктом?

— В премиальном сегменте фокус смещается с изготовления самих конструкций на предпроектную подготовку. Мы оцениваем архитектуру, инженерные коммуникации, геометрию поверхностей и сценарии эксплуатации. Эти параметры влияют на конструкцию, материалы и способ монтажа.

Инженерный подход нужен, чтобы заранее выявить ограничения и предусмотреть оптимальные решения. Тогда на объекте меньше необходимости корректировать детали или менять конструкцию уже во время монтажа. Нередко заказчики приходят с фотографиями из интернета и пониманием того, какая эстетика им близка. С моей стороны предлагается индивидуальное решение, которое учитывает все перечисленное выше, а также привычки семьи и технические ограничения. Затем я контролирую процесс реализации от производства до монтажа. Такой подход позволяет поддерживать высокое качество и результат предсказуемыми на каждом этапе.

— Но интерьер меняется и после завершения ремонта. Как вы учитываете это в проектировании?

— Для меня продукт индивидуального производства — это в первую очередь инженерное решение, а не просто набор элементов. Независимо от географии — будь то заказчики из регионов России, Европы или США — в индивидуальных проектах больше всего ценится предсказуемость результата.

Качественный продукт отличается тем, что все узлы, крепления и зазоры рассчитываются заранее под конкретные условия эксплуатации. Это позволяет полностью исключить подгонку деталей по месту на этапе монтажа.

Что касается изменений после ремонта: жилое пространство — это подвижная система. Поэтому еще на этапе разработки чертежей рекомендую закладывать возможность обслуживания скрытых инженерных коммуникаций без демонтажа всей мебельной конструкции. Применяются узлы и системы креплений, которые позволяют при необходимости аккуратно снять отдельные элементы и получить доступ к коммуникациям без повреждения финишной отделки. Такие решения незаметны на глянцевых фотографиях готового интерьера, но они критически важны для его дальнейшей многолетней эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива Максима Лумпова Фото: из архива Максима Лумпова

— Как изменились запросы клиентов за последнее время? Поскольку вы известны как автор неординарных решений, к вам обращаются в том числе благодаря экспертизе в дизайне. Какие решения сейчас на пике популярности?

— В мебельном дизайне происходит сдвиг в сторону более мягкой, тактильной и природной эстетики. Все больше востребованы честные материалы и фактуры: дерево с открытыми порами, выраженной текстурой и сучками, натуральный камень. Важна именно тактильность материала — мебель должна не только хорошо выглядеть, но и создавать ощущение натуральности и качества. Сегодня на пике популярности все разнообразие натурального дерева, а также оттенки охры, терракоты, мха, глины, шафрана, горчицы и глубокого винного цвета.

Что касается фурнитуры — актуален скрытый минимализм. Ручки, профили, механизмы и даже элементы умного дома стараются максимально интегрировать в мебельную систему, чтобы они не нарушали целостность фасадов и панелей. При этом за внешней простотой мебели стоит гораздо более сложная работа: необходимо заранее продумать инженерные решения, освещение, системы хранения и интеграцию техники. Еще одно важное изменение в пожеланиях клиентов — автономность. Сегодня большинство заказчиков даже не представляет, какой объем инженерной подготовки скрывается за стеновыми панелями, гардеробной или кухонными шкафами.

— Насколько заказчики сегодня готовы вкладываться в технологичную фурнитуру или дорогостоящие материалы? Каковы критерии выбора в разных сегментах?

— Рынок четко сегментирован: выбор материала зависит от задач и бюджета, но общий тренд один — долговечность. В эконом-сегменте основным решением остается ЛДСП: современные покрытия позволяют даже при ограниченном бюджете получить актуальные цвета и качественные текстуры. В классе «комфорт+» лидирует МДФ — материал с широкими возможностями для реализации различных фасадов. В премиальном сегменте востребован шпон, а новым трендом становится кварц. Его используют уже не только для столешниц, но и для фасадов благодаря высокой износостойкости.

При этом независимо от материала ключевой инвестицией остается фурнитура. Фасады отвечают за внешний вид, а петли и системы выдвижения — за ежедневный комфорт и срок службы мебели.

— Масштабирование в сегменте индивидуальных заказов часто приводит к потере контроля над процессами. Как сохранить внимание к деталям при росте производственной компании?

— Это действительно одна из главных проблем отрасли. Принято считать, что рост бизнеса — это увеличение объема заказов, но в индивидуальном производстве масштабирование должно идти через развитие команды, усиление инженерной экспертизы и автоматизацию стандартов.

Устойчивая производственная структура не может замыкаться на одном человеке и управляться в ручном режиме. Ее фундамент — это общая внутренняя культура качества. В индивидуальном сегменте важной задачей руководителя становится наставничество и синхронизация стандартов внутри коллектива. Каждый специалист — от конструктора до монтажника — должен четко понимать, как его локальная технологическая задача влияет на финальный результат, который в итоге получает заказчик. Рост компании оправдан только тогда, когда стандарты качества внедрены на уровне системы, а не поддерживаются усилиями отдельных сотрудников.

— Как всероссийские тренды приживаются в регионах? Сохраняется ли разница между столицей и крупными региональными центрами, например, Самарой?

— Сегодня эта разница становится все менее заметной. Заметен общий тренд: мебель воспринимается как часть архитектуры и должна максимально бесшовно быть интегрированной в интерьер. В Самаре и Поволжье тенденция та же: клиенты все чаще выбирают индивидуальные проекты вместо стандартных фабричных решений. При этом растут требования не только к дизайну, но и к технической проработке — расположению коммуникаций, удобству эксплуатации и долговечности. Уровень насмотренности аудитории в регионах сегодня практически не уступает столичному.

— Если говорить о географии заказов, как региональные рынки — например, Поволжье и Самара — воспринимают современные стандарты мебельного производства? Существуют ли логистические барьеры?

— Рынок индивидуальных интерьерных решений развивается планомерно по всей стране, и Самарский регион вместе с Поволжьем в целом — это одно из ключевых направлений, где успешная практика ведется уже более десяти лет. В этом макрорегионе исторически сформировалась требовательная аудитория с высокой интерьерной насмотренностью.

Местные заказчики глубоко разбираются в трендах и оценивают проект комплексно: им важна не только внешняя эстетика, но и конструктивная надежность изделий.

При этом удаленность региона от центральной производственной площадки сегодня не является сдерживающим фактором. Современные логистические цепочки и стандартизация процессов предпроектной подготовки позволяют полностью нивелировать географический барьер.

Процедуры выездного технического аудита, транспортировки и шеф-монтажа синхронизированы таким образом, чтобы обе обеспечивать единый технологический стандарт реализации объектов независимо от их удаленности.

— Как член жюри международной архитектурно-дизайнерской премии Golden Trezzini Awards вы оцениваете проекты самого высокого уровня. С учетом вашего более чем 20-летнего опыта в индустрии, каким вы видите будущее мебельной отрасли в ближайшее десятилетие?

— Конкуренция в мебельной индустрии стремительно смещается из материальной плоскости в интеллектуальную. Период, когда фабрики конкурировали исключительно парком станков или доступом к эксклюзивным материалам, завершен — сегодня современные технологии и сырье общедоступны при наличии бюджета. В долгосрочной перспективе ключевым преимуществом компаний станет способность выстраивать междисциплинарные связи: объединять архитектуру, инженерное проектирование, технологии производства и сквозное управление проектами в единую бесшовную систему.

Параллельно трансформируется и роль руководителя бизнеса в этом сегменте. Модель классического «владельца фабрики» уходит в прошлое.

Современный предприниматель на мебельном рынке обязан глубоко понимать строительные технологии, свободно коммуницировать с ведущими архитекторами и нести консолидированную ответственность за весь жизненный цикл проекта — от концептуального эскиза до сдачи объекта.

Именно такой комплексный подход станет главным фактором успешности предприятий в ближайшие годы. Вектор развития индустрии направлен на создание не просто предметов мебели, а сложных, технически выверенных интерьерных решений, которые рассчитаны на многолетнюю беспроблемную эксплуатацию и интеграцию в умные дома.