В Клиниках СамГМУ удаляют новообразования гортани под контролем 3D-визуализации

В Клиниках самарского медунивера проводят операции по удалению новообразований гортани под контролем 3D-визуализации, что позволяет выполнить хирургическое вмешательство с высочайшей точностью и сохранить пациенту голос. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что 3D-визуализация позволяет хирургу видеть не плоскую картинку, а точную архитектуру складок и новообразования. Врач может контролировать глубину разреза и отделить новообразование (папиллому, кисту, узелок, лейкоплакию), не задев здоровые ткани голосовой складки. Все это позволяет выполнить операцию с минимальной травматизацией и значительно сократить срок реабилитации для пациента.

Руфия Кутляева