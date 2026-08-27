В Челябинске задержали бизнесменов по подозрению в хищении 30 млн рублей

Сотрудники УФСБ и СУ СКР по Челябинской области задержали директора ООО «ДиалогПлюс», ООО «Овощъ» Галину Галицыну и аффилированного индивидуального предпринимателя по подозрению в хищении средств на сумму свыше 30 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах.

Компании поставляют горячее питание в детские сады и школы Челябинска. По информации источников в администрации города, организации заключали с ИП фиктивные договоры субподряда и завышали рыночную стоимость продуктов питания, что способствовало хищению средств.

По месту проживания и работы фигурантов проводятся обыски. Рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения.

Акционером ООО «Овощъ» является АО «Вкуснология», которое раньше называлось АО «Уральский комбинат питания». В июне 2026 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление региональной прокуратуры и признал недействительными договоры на организацию школьного питания между АО «Уральский комбинат питания» и 106 образовательными учреждениями. Стоимость контрактов составляла свыше 2 млрд руб.

Виталина Ярховска