В Уфе перекроют движение на набережной реки Белой из-за забега

В Уфе с 22 часов 29 августа до 18 часов 30 августа закроют движение на набережной реки Белой, сообщает пресс-служба мэрии.

Будут закрыты Набережная улица от участка под постаментом памятника Салавату Юлаеву до улицы Сочинской, а также улица Генерал-губернатора Перовского от парковки на нижней площадке уфимского амфитеатра до Набережной улицы.

На этом участке планируют подготовить и провести спортивное мероприятие «ЗОбег», отмечается в сообщении.

Майя Иванова