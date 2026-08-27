Прокуратура Жигулевска дважды обратилась в суд из-за бездействия администрации
Прокуратура Жигулевска подала два исковых заявления в Жигулевский городской суд из-за ненадлежащего состояния ливневых стоков. Ранее после проверок надзорного ведомства чиновникам было внесено представление.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Из-за бездействия администрации города прокуратура Жигулевска обратилась в суд. В итоге на местные власти возложена обязанность провести ремонт ливневых стоков в селе Богатырь в течение года с момента вступления решения суда в законную силу. Аналогичное исковое заявление надзорного ведомства по ливневым стокам в микрорайоне Яблоневый Овраг находится в стадии рассмотрения.
Получить оперативный комментарий у администрации Жигулевска не удалось.