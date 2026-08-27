Главе СКР доложат по делу о преследовании уфимки экс-возлюбленным

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах рассмотрения вопроса о передаче из МВД уголовного дела о преследовании уфимки ее бывшим возлюбленным. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», житель Уфы после расставания продолжает преследовать бывшую гражданскую жену, угрожая ей, ее ребенку и матери . По словам потерпевшей, экс-супруг похищал ее и угрожал ножом.

В полиции возбудили уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ), однако его фигурант остается на свободе. Заявительница опасается за свою жизнь и жизнь близких.

Управление СКР по республике попросило прокуратуру изъять уголовное дело из МВД и передать его в свое производство.

Майя Иванова