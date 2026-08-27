Участников перестрелки в Металлургическом районе Челябинска ждет суд

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей 20, 22 и 26 лет. Их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью горожанина (ч. 2 ст. 213, п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ) после перестрелки в Металлургическом районе, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, днем 28 октября подельники на двух автомобилях подъехали к 50-летнему местному жителю во дворе у дома на улице Кавказской. Они четыре раза выстрелили в горожанина из пневматического пистолета. Потерпевший попытался убежать, однако соучастники выбежали из машин, сбили его с ног и начали бить арматурными прутьями. Горожанин получил не менее 22 ударов по телу. После криков очевидца подельники скрылись. Местному жителю были причинены пулевые ранения ног и плеча, открытый перелом большеберцовой кости со смещением и закрытый перелом лодыжек левой голени.

После установления соучастников выяснилось, что двое из них привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В ходе обыска в жилище одного из обвиняемых изъят пистолет «Оса». Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Судя по распространившемуся после инцидента видео, в нападении также участвовал четвертый человек. Он не установлен, уголовное дело в отношении этого подельника выделено в отдельное производство.

Виталина Ярховска