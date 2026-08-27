Три четверти нижегородских бойцов СВО с инвалидностью трудоустроили в 2026 году

Специалисты проектного инклюзивного офиса в Нижегородской области и фонда «Защитники Отечества» помогли трудоустроиться 130 участникам военной спецоперации с инвалидностью в 2026 году. Работу получили три четверти соискателей, сообщил губернатор Глеб Никитин на открытии форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде 27 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Проектный инклюзивный офис был создан при кадровом центре «Работа России» в конце 2023 года, напомнил губернатор. За три года в офис обратились 4 тыс. соискателей, из которых 2,3 тыс. человек (60%) были трудоустроены. Психологическую поддержку получили 450 человек, еще 500 помогли с социальной адаптацией.

В первом полугодии 2026 года услугами офиса воспользовались почти 600 работодателей. «Трудоустройство предполагает индивидуальный маршрут для каждого соискателя и профориентацию с учетом состояния здоровья, а также карьерное консультирование, подготовку к собеседованиям, психологическую поддержку и сопровождение после выхода на работу», — добавил Глеб Никитин.

Владимир Зубарев