В Ульяновской области ожидаются заморозки

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -1°C ожидаются местами по Ульяновской области ночью и утром 29 и 30 августа. В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В этот период в Ульяновской области температура воздуха ночью составит +1...+6 °C . В выходные в регионе ожидается малооблачная погода без осадков.

В субботу и воскресенье в Ульяновской области будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 1...6 и 3...8 м/с. Днем воздух в регионе прогреется до +14...+20 °C.

Георгий Портнов