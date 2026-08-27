В Ульяновске сталкеры украли из бомбоубежища противогазы

Следственные органы УМВД РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение (ч.2 ст. 158 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщила в четверг полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По данным ведомства, в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Ульяновска обратился представитель государственного учреждения, заявивший о хищении имущества из бомбоубежища.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержаны двое неработающих местных жителей — 21-летний студент одного из вузов и 18-летний учащийся техникума.

Как показало следствие, молодые люди в ночное время через забор проникли на территорию учреждения с целью проникнуть в закрытое бомбоубежище. Сначала они безуспешно пытались проникнуть в бомбоубежище через надземное строение вентиляционной шахты, повредив металлическую решетку окна. Затем при помощи «болгарки» и разводного гаечного ключа им удалось взломать входную дверь и проникнуть в защитное сооружение, где они похитили 20 противогазов на общую сумму 141 тыс. руб. Похищенное имущество фигуранты реализовали неизвестным лицам.

Как пояснили «Ъ-Волга» в полиции, свою вину злоумышленники признали. Следователям сказали, что они — так называемые сталкеры и что их интерес — проникать в какие-либо таинственные помещения и обследовать их. Противогазы, по их словам, они обменяли на нужное им для своего хобби оборудование. Нанесенный ущерб они полностью возместили.

Андрей Васильев, Ульяновск