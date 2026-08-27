В Оренбуржье на 90 суток приостанавливали работу молочного предприятия из-за бруцеллеза

Сакмарский районный суд Оренбургской области приостанавливал на три месяца работу предприятия по производству молочной продукции. Поводом стали результаты проверки, в ходе которой были выявлены нарушения, создающие угрозу для здоровья жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в пастеризованном молоке была обнаружена ДНК возбудителя бруцеллеза, а на оборудовании для розлива — бактерии группы кишечных палочек. Последующий осмотр помещений показал, что на предприятии не соблюдались гигиенические нормы: стены и техника были загрязнены, а раковина для мытья рук не подключена к канализации.

Юридическое лицо признали виновным по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Яна Вежлева