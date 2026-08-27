В минприроды Самарской области создали дирекцию по управлению особо охраняемыми природными территориями

В министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области создали дирекцию по управлению особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Новая структура действует на базе «Природоохранного центра» для координации работы с 214 региональными ООПТ, сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что совокупная площадь 214 региональных ООПТ превышает 102 тыс. га. В фокусе особого внимания дирекции — наиболее посещаемые памятники природы, которые испытывают высокую рекреационную нагрузку на фоне стихийного туризма. К ним относятся: «Подвальские террасы», «Рачейские скалы», «Голубое озеро» и другие.

Новая структура будет разрабатывать официальные экотропы и навигацию, рассчитывать предельно допустимую нагрузку и вводить лимиты посещения, чтобы сохранить территории.

Руфия Кутляева