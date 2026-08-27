В Казани готовят документы для ввода первой очереди «Вознесенского квартала»

В Казани завершили строительство первой очереди жилого комплекса «Вознесенский квартал», который возведут на месте бывшей промзоны у Вознесенского тракта. Сейчас готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Минстроя Татарстана.

Представители Минстроя осмотрели общественные пространства, паркинг, спортивные площадки и зоны отдыха. Также в ЖК предусмотрены офис для удаленной работы, кинозал, фитнес-зона, детская игровая и подростковый центр.

Строительство «Вознесенского квартала» началось летом 2021 года.

Анна Кайдалова