В Татарстане за месяц спрос на дизельные автомобили вырос на 25%

В Татарстане в июле спрос на дизельные автомобили с пробегом вырос на 25% по сравнению с июнем. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Авто.ру».

Средняя стоимость таких машин составила 3,6 млн руб., что на 7% выше январского показателя. Средний возраст дизельных автомобилей в продаже в республике составляет 9 лет, средний пробег — 158 тыс. км.

В России спрос на дизельные автомобили в августе вырос на 33% по сравнению с июнем. При этом предложение сократилось на 6%, а средняя стоимость увеличилась на 6%, до 3,2 млн руб. Доля дизельных машин в объявлениях о продаже автомобилей с пробегом в этом году составляет 12%.

Анна Кайдалова