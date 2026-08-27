Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Потребители все чаще отказываются от синтетического материала в пользу натуральных тканей. В соцсетях полиэстер стал настоящим раздражителем: люди обсуждают ценность и пользу хлопка, льна, шерсти. Состав ткани становится ключевым фактором при выборе одежды, пишет Business of Fashion.

Причин накопилось много. Доступ к информации ведет к большей осознанности, и все больше покупателей знают о вреде микропластика, который выделяется из волокон ненатуральной ткани. Одновременно с этим растет тренд на здоровый образ жизни. Изменение климата, глобальное потепление тоже заставляют задуматься: в 40-градусную жару невозможно ходить будто в пакете, спасает только «дышащий» материал. Наконец, переизбыток дешевой некачественной одежды стал вызывать вопросы. Проще говоря, люди устали от «быстрой моды».

Интересно, что тема объединяет разную аудиторию — и экологичных любителей природы, и консервативных потребителей, которых прежде всего волнует собственный комфорт и здоровье. Данные Google Trends подтверждают масштаб сдвига: поисковые запросы на одежду из натуральных тканей в США выросли на 850% за последние пять лет и достигли пика в марте 2026 года.

График показывает устойчивый рост с 2021 года, но особенно резкий, взрывной скачок пришелся именно на последние пару лет, что говорит о массовом явлении. Для брендов это одновременно и возможность, и риск: решением одной проблемы можно спровоцировать другую и угодить в «гринвошеры» — ведь натуральные волокна тоже имеют свой экослед, если на производство тратить много воды, применять пестициды и так далее.

Одновременно повестка «устойчивого развития» в нестабильном мире, скажем так, не на первом месте. Так что бизнес смещает маркетинговый акцент — с абстрактной экологичности на заботу о здоровье. Согласно опросам, этикетку с составом вещи проверяют примерно 60–70% покупателей. Получается, примерно треть все равно не в курсе, что полиэстер уже обосновался в гардеробе.

Яна Лубнина