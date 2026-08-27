Уфимцам вынесли приговор за похищение человека, вымогательство и разбой

Суд в Уфе вынес приговор двоим местным жителям, признанным виновными в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В ноябре 2025 года подсудимые, подъехав к уфимскому колледжу, угрозами посадили в автомобиль незнакомого им студента, а затем, припугнув ножом, забрали у потерпевшего телефон и перевели с него себе 20 тыс. руб.

Суд приговорил их к лишению свободы сроком на 5,5 года и 6 лет в колонии строгого режима.

Майя Иванова