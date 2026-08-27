«Азот» выделил 23 млн рублей на организацию летнего детского отдыха

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники подвел итоги летней детской оздоровительной кампании. При финансовой поддержке предприятия, которое компенсирует 90% стоимости путевок, в загородных оздоровительных центрах отдохнули 368 детей.

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Для оздоровления были выбраны центры «Дружба» и «Сказка», которые расположены недалеко от города Березники. В «Сказку» съездили 330 детей, в «Дружбу» — 38. Продолжительность каждой смены традиционно составила 21 день.

Для юных березниковцев на базе корпоративного Дворца культуры этим летом работала детская театральная площадка. В рамках проекта более 50 ребят занимались актёрским мастерством и сценической речью под руководством театральных педагогов.

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Татьяна Бикмулина, кладовщик цеха очистки стоков филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Благодаря поддержке предприятия путевки обходятся нашей семье значительно дешевле и позволяют организовать отдых для каждого из детей. Этим летом в загородных лагерях отдохнули три моих ребенка. Для них это прекрасная возможность провести время со сверстниками, а для нас — уверенность в том, что дети проводят лето активно, интересно и в хороших условиях.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники