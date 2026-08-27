В Прикамье ужесточили ответственность за обращение со строительными отходами

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании приняли в двух чтениях проект закона, который устанавливает административную ответственность за нарушение правил обращения с отходами строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, благоустройства. Законопроект разработало министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Документ предполагает введение штрафов за нарушение правил обращения с отходами строительства. Как следует из законопроекта, за нарушение установленных правил отходопроизводителю грозит административный штраф: для лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и должностных лиц он составит 25–35 тыс. руб., для юридических лиц — 300–500 тыс. руб. Для отходополучателей штрафы составят 30–40 тыс. руб. для лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и должностных лиц и 400–600 тыс. руб. для юридических лиц. Для отходоперевозчиков — 40–50 тыс. руб. для лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и должностных лиц и 500–800 тыс. руб. для юридических лиц.

Ранее участники публичных консультаций выразили несогласие с некоторыми пунктами законопроекта, однако все предложения были отклонены. Как отмечает разработчик, действующие сегодня меры ответственности недостаточно эффективны. Иногда правонарушителям выгоднее оплачивать административные штрафы, чем соблюдать требования в области обращения с отходами.