В Самаре суд рассмотрит дело о незаконном сбыте пневматического оружия

Советский районный суд Самары рассмотрит дело о незаконном сбыте пневматического оружия с дульной энергией свыше 7, 5 Дж (ч. 7 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый через интернет разместил на сайте одного из оружейных магазинов объявление о продаже пневматической винтовки с внесенными конструктивными изменениями, которые увеличил ее мощность сверх разрешенной законодательством. У фигуранта дела не было разрешения и лицензии на приобретение и хранение пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

Он незаконно продал покупателю пневматическую винтовку, не убедившись в наличии у последнего разрешения и лицензии на приобретение данного оружия. Преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Пневматическая винтовка была изъята. Заседание по делу назначено на 8 сентября.

Руфия Кутляева