Краевой суд признал законной новую формулировку увольнения экс-главы Индустриального района Перми
Пермский краевой суд признал законным изменение формулировки увольнения бывшего главы Индустриального района Перми Дмитрий Дробинина. Об этом сообщает «Новый компаньон». Ранее суд первой инстанции постановил, что экс-чиновник долен быть уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия», а не «в связи с истечением срока контракта».
Дмитрий Дробинин
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Напомним, Дмитрий Дробинин возглавлял район с октября 2021-го по конец января 2024 года и покинул должность после истечения срока контракта. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к мошенничеству и получении взятки. Решением апелляционной инстанции бывший чиновник был приговорен к четырем годам лишения свободы.
Прокуратура посчитала, что в действиях Дмитрия Дробинина на посту главы имел место конфликт интересов. Таким образом, его увольнение в связи с истечением срока трудового договора является незаконным.
Сейчас Пермский гарнизонный военный суд рассматривает еще одно дело в отношении Дмитрия Дробинина. По версии следствия, он передал деньги за получение медицинского заключения о негодности к военной службе в зоне СВО. Другой эпизод связан с обвинением в краже 2 млн руб. с банковского приложения смартфона сослуживца.