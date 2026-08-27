Замначальника УМВД Оренбуржья арестован по делу о миллионной взятке

Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения заместителю начальника УМВД России по Оренбургской области Александру Путинцеву. Судья приняла решение о заключении высокопоставленного правоохранителя под стражу сроком на два месяца, до 24 октября 2026 года, сообщает Orenday.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Путинцев обвиняется в получении взятки, которая, по версии следствия, была передана в виде стройматериалов стоимостью около 1 млн руб.

На судебном заседании 26 августа обвиняемый не стал комментировать предъявленные обвинения, его защищали два адвоката. Александр Путинцев попросил не ограничивать его свободу, поскольку его жена находится на позднем сроке беременности.

Обвиняемый ходатайствовал о более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий, мотивируя это необходимостью поддержки супруги, которая также служит в полиции. Однако следователь настаивал на аресте, указывая, что господин Путинцев, обладая авторитетом и опытом, может оказать давление на свидетелей из числа подчиненных или уничтожить доказательства.

Начальник Александра Путинцева, генерал-майор Вадим Серебрянников, предоставил положительную характеристику, назвав его компетентным и требовательным руководителем. В 2014 году он также получил благодарственное письмо за образцовое исполнение служебного долга.

В пресс-службе УМВД региона заявили, что при подтверждении вины господин Путинцев будет уволен из органов по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Яна Вежлева