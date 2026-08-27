НОВИКОМ в разы нарастил объемы рефинансирования в первом полугодии

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) фиксирует повышенный спрос на рефинансирование розничных кредитов по итогам первого полугодия 2026 года. С января по июнь клиенты обращались за такими кредитами в 3,2 раза чаще, а объем выданных средств по ним вырос более чем в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Среди обязательств, которые клиенты НОВИКОМа выбирали для рефинансирования, наибольшую динамику роста показали ипотечные кредиты. По итогам первого полугодия 2026 года их число более чем на 20% превысило показатель всего 2025 года, а общая сумма — на 10%.

Клиенты банка стали чаще рефинансировать потребительские и ипотечные кредиты по льготным условиям программы «Развитие». НОВИКОМ разработал ее совместно с Госкорпорацией Ростех для социальной поддержки работников промышленных предприятий и организаций Корпораций. За первые шесть месяцев 2026 года объем рефинансирования по программе на 30% увеличился в сравнении с итоговой цифрой 2025 года.

«Высокий спрос на рефинансирование обусловлен выгодными условиями кредитования в НОВИКОМе. Благодаря оптимальным процентным ставкам наши клиенты могут существенно сократить свои расходы на ежемесячные платежи, объединить все существующие кредиты в один и увеличить срок кредитования. По итогам текущего года мы ожидаем еще более высоких показателей, поскольку уже в июле были значительно снижены ставки по программам рефинансирования рыночной ипотеки», — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

На сегодня НОВИКОМ предлагает оптимальные условия розничного рефинансирования. Так, клиенты банка имеют возможность рефинансировать ипотеку по ставке от 16,3% годовых, а потребительские кредиты — под 17,5%. По программе «Развитие» ставки рефинансирования ипотеки стартуют от 12,4% годовых, а потребительских кредитов — от 14,9% годовых.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»