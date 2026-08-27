На ремонт трассы Оренбург — Казань в Татарстане выделят 224 млн рублей

В Татарстане запланирован ремонт участка федеральной трассы Оренбург — Казань. На сайте госзакупок 24 августа размещен соответствующий лот на проведение работ на отрезке с 390-го по 399-й км. Начальная цена контракта — 224,4 млн руб. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Средства на реализацию проекта выделены из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить устройство и восстановление дорожного покрытия, укрепление обочин, замену бортовых камней у автобусных остановок и нанесение дорожной разметки. Ремонт стартует 18 мая, завершить работы необходимо до 30 сентября 2027 года. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 9 сентября. Итоги тендера подведут после рассмотрения заявок.

Яна Вежлева