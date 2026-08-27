В Чувашии вдове погибшего на производстве выплатят 500 тысяч рублей

Жительница Чувашии, чей супруг погиб в результате несчастного случая на производстве в Москве, через суд добилась компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчина погиб при наезде грузового автомобиля во время работы. Прокуратура установила нарушения требований охраны труда со стороны организации, в частности к управлению транспортом допустили человека без водительского удостоверения, обучения и трудового договора.

Средства взыскали с ООО «ХАН» – владельца грузового автомобиля.

Ранее с ООО «Межмуниципальное АТП», работодателя погибшего, в пользу женщины взыскали еще 300 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Анна Кайдалова