Самарская область на четвертом месте по уровню образования

Самарская область находится на четвертом месте по уровню образования, занимает 13-е место по эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Также регион находится на восьмом месте среди 89 субъектов РФ по всем ключевым показателям, которые заданы федерацией в сфере образования. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Кроме этого, регион на первом месте по доле обучающихся предпрофессиональных и профильных классов, соответствующих приоритетным направлениям научно-технологического развития.

«Приятно видеть, что ежегодно Самарская область показывает позитивную динамику: по ключевым предметам растет средний балл, больше ребят сдают ЕГЭ на высокие баллы, увеличивается число победителей международных и российских олимпиад. На ближайшую перспективу определили приоритет - развитие математического и естественнонаучного направлений, работа на раннюю профориентацию и качественную подготовку будущих специалистов для наших предприятий», — отметил Вячеслав Федорищев.

В регионе продолжат внедрять шахматные классы, в число приоритетов также входят детский спорт, школьные театры, патриотические клубы.

Руфия Кутляева