В Октябрьске УК «Сигма» незаконно собрала с собственников жилья 500 тысяч рублей

В Октябрьске Самарской области управляющая компания необоснованно собрала с собственников более 500 тысяч рублей за содержание жилья, сообщили в прокуратре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По данным «Ъ-Волга», речь идет об ООО «УК Сигма», которое обслуживает 91 дом.

«В нарушение требований жилищного законодательства в январе 2026 года в одностороннем порядке без проведения общих собраний собственников жилых помещений компания произвела повышение платы за содержание жилых помещений на 5 %»,— говорится в сообщении.

Прокуратура внесла руководителю УК представление, но перерасчет компания так и не выполнила, из-за чего надзорное ведомство обратилось в суд. После удовлетворения иска управляющая организация произвела перерасчет платы за содержание жилья.

Сабрина Самедова