В Тольятти спортсмен обнаружил «фиктивную» работу в своей электронной трудовой книжке

В Тольятти профессиональный спортсмен обратился в суд, так как в своей электронной трудовой книжке обнаружил сведения о «фиктивной» работе. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По информации суда, спортсмен по велосипедному спорту официально трудоустроен в должности спортсмена-инструктора. При попытке его перевода на полную ставку по основному месту работы выяснилось, что в электронной трудовой книжке он одновременно числится помощником мастера в строительной организации ООО «М». Это препятствовало профессиональной деятельности и карьере спортсмена.

Сам спортсмен сообщил на судебном заседании, что в трудовых отношениях с компанией никогда не состоял, трудовой договор не подписывал, к работе не приступал, зарплату не получал.

Автозаводский районный суд признал требования спортсмена обоснованными и возложил на организацию обязанность аннулировать не соответствующую действительности запись о приеме на работу путем направления в Социальный фонд России отменяющей формы отчетности.

Руфия Кутляева