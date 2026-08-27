Астраханец получил 3,5 года колонии за призывы к терроризму в Telegram

Житель Ахтубинска получил 3,5 года исправительной колонии общего режима за публичные призывы к терроризму. Южный окружной военный суд признал его виновным в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

По данным следствия, безработный 30-летний астраханец, испытывая негативное отношение к СВО, написал в Telegram комментарии с обращением к Вооруженным силам Украины. Мужчина призывал нанести удары по объектам критической инфраструктуры в РФ, а также высказывался в оправдание терроризма.

Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками ПУ УФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области. Суд также лишил ахтубинца права администрировать сайты сроком на два года.

Марина Окорокова