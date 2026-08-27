В Оренбурге легализовали 2,4 тысячи работников с начала года

В администрации Оренбурга под председательством заместителя главы города по экономике и финансам Дмитрия Мусина состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам нелегальной занятости и задолженности по заработной плате. По данным кадрового центра на 1 августа 2026 года, официально оформлены трудовые отношения с 2 401 гражданином, работавшим неофициально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С начала года на телефон доверия по вопросам нарушений трудового законодательства поступило 52 обращения. Задолженность по зарплате погашена в размере 1,65 млн руб.

Всего на заседание пригласили представителей 26 организаций, из которых явились десять, еще пять направили пояснительные письма. Управление экономики подготовит для прокуратуры сведения об организациях, не участвовавших в заседании, а также о признаках нелегальной занятости. По итогам заседания решено продолжить работу по легализации занятости. Налоговой службе рекомендовано направлять в администрацию данные о дополнительных поступлениях страховых взносов и НДФЛ, а кадровому центру — информацию о результатах работы.

Яна Вежлева