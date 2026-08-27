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Радий Хабиров занял девятое место в рейтинге губернаторов

Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам июля — августа оказался на девятом месте в Национальном рейтинге губернаторов, который составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

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Глава Башкирии Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

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Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Позиции руководителя Башкирии по сравнению с маем — июнем не изменились. В марте — апреле он занимал 11-ю строчку.

Результаты рейтинга региональных глав основываются на заочном анкетировании экспертов: политологов, экономистов, политтехнологов, журналистов, общественных деятелей.

По версии аналитиков, лидерами в рейтинге губернаторов являются глава Татарстана Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Саха (Якутии) Айсен Николаев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. По сравнению с предыдущей версией исследования из топ-5 выпал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Идэль Гумеров