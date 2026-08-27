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Самарское УФСБ возбудило дело о призывах к насилию над сотрудниками ОМОН

УФСБ по Самарской области возбудило уголовное дело против самарца, по данным следствия, призывавшего «к совершению насильственных действий в отношении сотрудников ОМОН по мотивам политической ненависти или вражды». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Материалы с призывами к экстремизму публиковались в мессенджере Telegram. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Самарский районный суд Самары 14 августа заключил фигуранта дела под стражу.

Сабрина Самедова