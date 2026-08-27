В Ульяновске осудят аферистку, солгавшую бышему сожителю о беременности и двойне
Жительница Ульяновска предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в отношении бывшего сожителя. Женщина выдумала беременность и рождение двойни, чтобы получить финансовые средства.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Пара познакомилась онлайн и встречалась, пока оба проживали в одном городе. После расставания мужчина переехал в столицу, а его бывшая начала присылать сообщения о якобы родившихся близнецах. Для подтверждения своих слов она использовала отредактированные снимки или фотографии, найденные в сети.
Мужчина регулярно переводил деньги и пытался приехать, однако получал отказы. Когда он начал сомневаться в правдивости информации, женщина сообщила о смерти близкого родственника и попросила средства на похороны.
Заподозрив обман, мужчина приехал к родителям девушки и обнаружил, что «погибший» родственник жив и здоров. В отношении аферистки возбуждено уголовное дело. В общей сложности она выманила у бывшего сожителя около 700 тыс. руб.