В Ульяновске осудят аферистку, солгавшую бышему сожителю о беременности и двойне

Жительница Ульяновска предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в отношении бывшего сожителя. Женщина выдумала беременность и рождение двойни, чтобы получить финансовые средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Пара познакомилась онлайн и встречалась, пока оба проживали в одном городе. После расставания мужчина переехал в столицу, а его бывшая начала присылать сообщения о якобы родившихся близнецах. Для подтверждения своих слов она использовала отредактированные снимки или фотографии, найденные в сети.

Мужчина регулярно переводил деньги и пытался приехать, однако получал отказы. Когда он начал сомневаться в правдивости информации, женщина сообщила о смерти близкого родственника и попросила средства на похороны.

Заподозрив обман, мужчина приехал к родителям девушки и обнаружил, что «погибший» родственник жив и здоров. В отношении аферистки возбуждено уголовное дело. В общей сложности она выманила у бывшего сожителя около 700 тыс. руб.

Андрей Сазонов