Беспилотники атаковали склад Ozon под Уфой

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе, сообщает пресс-служба компании.

Склад в Уфе получил незначительные повреждения. Товары от продавцов не принимаются, а находящиеся в пути перенаправляются на другие объекты, пояснили в Ozon.

Среди сотрудников, по предварительным данным, пострадавших нет — персонал был эвакуирован.

Оптово-распределительный центр между Уфой и Благовещенском введен в эксплуатацию в мае прошлого года.

Представители республиканских властей об атаке на склад Ozon не сообщали.

В Башкирии сегодня утром объявляли о беспилотной опасности. Около 10:00 по местному времени в госкомитете региона по ЧС заявили об снятии режима «Беспилотная опасность». В Минобороны сообщали о 267 сбитых беспилотниках над регионами России, в том числе над Башкирией.

Идэль Гумеров