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Прикамье вошло в пятерку регионов-лидеров РФ по среднему сроку автокредитов

Пермский край занял пятое место среди регионов России с наибольшими средними сроками выданных автокредитов. В июле 2026 года этот показатель составил в Прикамье 6,38 года, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 17,9%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Всего в июле 2026 года в Пермском крае было выдано 2,25 тыс. автомобильных кредитов.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В пятерку регионов-лидеров по среднему сроку выданных автокредитов вошли Краснодарский (6,68 года) и Ставропольский (6,58 года) края, Тюменская (6,46 года) и Оренбургская (6,45 года) области.