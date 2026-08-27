Директора фирмы в Уфе оштрафовали за уклонение от уплаты налогов

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор директору компании, который скрыл от налогообложения более 18 млн руб., сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Он признан виновным в сокрытии средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По данным "Ъ-Уфа", это Юрий Галин.

Установлено, что фигурант дела в 2022–2023 годы сокрыл более 18 млн руб., за счет которых должны были произвести принудительное взыскание недоимки по налогам. Для этого он производил расчеты с контрагентами через другую компанию, направляя распорядительные письма о переводе денег, минуя арестованные счета фирмы.

Подсудимый признал вину.

Суд назначил ему штраф в размере 1 млн руб., а также сохранил арест на имущество юридического лица на сумму 19 млн руб.

Майя Иванова