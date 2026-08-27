«Карабашмедь» подозревают в завышении цен на серную кислоту

ФАС России возбудила дела в отношении четырех предприятий, включая АО «Карабашмедь», из-за признаков завышения цен на серную кислоту. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Помимо карабашской организации, в нарушении закона о защите конкуренции подозреваются компании, входящие в ГК «БизнесГлобус»: ООО «Медногорский медно-серный комбинат», АО «Среднеуральский медеплавильный завод», АО «Святогор». Ведомство провело анализ цен и себестоимости производства серной кислоты, используемой для создания минеральных удобрений, а также объемов продаж и изменений прибыли предприятий. Выяснилось, что в 204–2025 годах организации могли устанавливать и поддерживать монопольно высокие цены на продукцию. Антимонопольный орган подчеркивает, что эти компании занимают доминирующее положение на оптовом рынке серной кислоты.

Виталина Ярховска