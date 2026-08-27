Челябинских фермеров наказали за причастность к массовой гибели пчел

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора назначило наказание двум челябинским фермерам за повышенное содержание пестицидов на полях, которое могло привести к гибели пчел в июле. Им вынесли предупреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

О гибели насекомых в Аргаяшском округе стало известно в начале июля этого года. По словам самих пчеловодов, могло погибнуть более 5 млн особей. Возможной причиной назвали большое количество пестицидов на полях у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова, Большая Куйсарина. Управление Россельхознадзора начало проверку и собрало 24 пробы: почвы, выращиваемого рапса и пшеницы. В девяти образцах рапса нашли большое количество химикатов, в том числе фипронил, который очень опасен для насекомых. Трем фермерам выдали предостережения.

После этого Челябинская природоохранная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами) в отношении двух владельцев полей. Один из них использовал инсектициды с фипронилом, другой — запрещенный регламентом для рапса пестицид «Монарх». После рассмотрения дел фермеров привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения. Выяснилось, что до обработки полей они не совершили обязательное действие — не оповестили население о предстоящей процедуре. Однако подтвердить точное количество погибших пчел ведомство не сможет — не все из них были зарегистрированы в системе.

Виталина Ярховска