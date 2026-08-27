В Перми меняется руководитель ООО «Новогор-Прикамье»

С 1 сентября 2026 года главным управляющим директором компании «НОВОГОР-Прикамье» будет назначен Сергей Винокуров, сообщает пресс-служба компании. Первым на это обратил внимание портал v-kurse.ru. До этого назначения господин Винокуров более трех лет занимал должность первого заместителя руководителя. Сергей Касаткин переходит на позицию советника генерального директора холдинга «Российские коммунальные системы», рассказали в компании. «На новом посту он займется масштабированием опыта «НОВОГОРа» в других регионах — автоматизацией управления, цифровой модернизацией и реализацией проектов, важных для развития холдинга РКС», — уточнили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Касаткин

Сергей Касаткин



Сергей Винокуров работает первым заместителем главного управляющего директора с 1 марта 2023 года, курируя ключевые направления бизнеса, включая исполнение концессионных обязательств и инвестиционных программ. До прихода в «НОВОГОР-Прикамье» он более десяти лет возглавлял муниципальное предприятие «Пермводоканал», благодаря чему досконально разбирается во всех аспектах сферы водоснабжения и водоотведения.

ООО «Новогор-Прикамье» зарегистрировано 21 мая 2003 года. Уставный капитал общества составляет 200 млн руб. Компания занимается управлением и обслуживанием систем водоснабжения и водоотведения города Перми. В феврале 2005 года «Новогор-Прикамье», администрации Перми и Пермской области подписали договор о долгосрочной аренде пермского водоканала на 49 лет. Сейчас компания работает в формате концессионного соглашения с администрацией Перми и является частью «РКС-Холдинга».

Сергей Касаткин возглавил компанию в 2023 году. На должности руководителя он сменил ушедшего на пенсию Владимира Глазкова. До назначения на пост директора господин Касаткин трудился в «Новогор-Прикамье» первым заместителем директора «Новогор-Прикамье» с 2007 года. До прихода в компанию он руководил департаментом ЖКХ администрации Перми и управлением ЖКХ Пермской области.