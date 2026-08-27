В десяти школах Оренбуржья испытают систему оценки поведения учеников

С 2026/2027 учебного года в Оренбургской области на базе десяти школ начнут тестировать трехуровневую систему оценки поведения учащихся. В пилотном проекте, как ранее сообщали в Минпросвещения России, будут использоваться категории «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Эксперимент, одобренный федеральным центром, стартует в Оренбуржье в числе первых регионов. Как пояснил в эфире региональной программы «Телевышка» министр образования области Алексей Пахомов, оценивание будет носить системный характер: в расчет принимается поведение ученика на протяжении продолжительного временного промежутка, а не единичные эпизоды. Шкала оценок разработана исключительно для улучшения взаимодействия внутри коллективов, аттестат учащегося от этих показателей зависеть не будет.

Согласно разъяснениям пресс-службы Минпросвещения, в предстоящем учебном году аналогичные пилоты запустят в десяти школах каждого субъекта Российской Федерации. Общероссийский переход на новую систему запланирован на сентябрь 2027 года.

Яна Вежлева